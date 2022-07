¿Dónde se cobra la Lotería de Navidad?

Antonio Gallardo (iAhorro) / V. SEDEÑO

Actualizada 27-07-2022 | 12:11

Año tras año son millones los españoles que aguardan con la mayor de las ilusiones la llegada del 22 de diciembre, día en que se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. En la edición de este 2022, son muchas las esperanzas depositadas en las bolas que rodarán en los bombos del Teatro Real de Madrid y s que, la Lotería de Navidad es la mejor de las excusas para avanzar en el sendero del optimismo.

Por eso, todo aquel que sea agraciado con un premio de la Lotería de Navidad se mostrará ansioso por cobrar lo antes posible el dinero conseguido.

El 22 de diciembre todas las miradas estarán puestas en los niños y niñas de San Ildefonso y de sus famosos cantos. Esa mañana las televisiones, radios y dispositivos móviles de muchos ciudadanos sintonizarán las emisiones en directo del Sorteo de la Lotería de Navidad. Uno tras uno los números irán saliendo, acompañados de sus correspondientes premios. Si entre los números agraciados se encuentra el tuyo, seguro que no querrás esperar ni un minuto y desearás cobrarlo lo más rápidamente posible. Por eso, debes saber que los premios de la Lotería de Navidad se pueden cobrar el mismo día 22 de diciembre a partir de las 18:00 horas.

¿Dónde cobrar los premios de la Lotería de Navidad?

Eso sí, dependiendo de la cuantía con la que hayamos sido agraciados, tendremos que dirigirnos a lugares diferentes. Si nuestro premio es inferior a 2.500 euros, podremos cobrarlo en cualquier administración de loterías. Por el contrario, si el premio que vamos a recibir si es superior a los 2.500 euros citados más arriba, se deberá acudir a entidades financieras concertadas.

Otra opción para cobrar los premios de la Lotería de Navidad, es acercarse a una delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado. En ese caso, sólo se necesitará el DNI y el décimo premiado, para poder realizar el cobro del premio, sea cual sea la cantidad recibida.

La rapidez para cobrar los premios de la Lotería de Navidad es un gesto habitual de todos los premiados. No obstante, los más despistados deben tener cuidado, ya que el plazo máximo de cobro de los premios es de 3 meses. Pasado ese tiempo el pago caduca y no puede hacerse efectivo. Gracias a dichos descuidos, Hacienda acaba embolsándose todos los años una cantidad importante por premios no reclamados.



¿Qué parte del premio de la Lotería de Navidad se lleva Hacienda?

En enero de 2013, se acordó que los mayores premios del Sorteo Extraordinario de Navidad, los que tuvieran un valor superior a 2.500 euros, debían tener una retención del 20%. Según el Ministerio de Hacienda, esta es una medida "justa", ya que también podía contribuir a bajar la cifra de fraudes para blanquear dinero mediante el sorteo de la Lotería. Sin embargo, esto cambió cuando la cantidad mínima subió hasta los 40.000 euros. A partir de esa cantidad, la cual queda excluida de tributar a Hacienda, la Agencia Tributaria aplica una deducción del 20%.

De esta forma, para poder calcular el dinero que no te vas a poder embolsar por tu décimo premiado en la Lotería de Navidad, lo primero que se debe hacer es restar a la cantidad total recibida, los 40.000 euros que no tributan. Posteriormente, a la cifra restante, hay que aplicarle el 20% que se lleva Hacienda.