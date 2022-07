¿Cuánto se lleva Hacienda con la Lotería de Navidad?

Unai Macías

Actualizada 21-07-2022 | 10:01

Una de las preguntas más repetidas antes y después del sorteo de Lotería de Navidad es la de "¿cuánto se lleva Hacienda de los premios obtenidos?". Bien, pues este 2022, los premios de la Lotería de Navidad pagarán los mismos impuestos que el año pasado. Manteniéndose el importe exento en 40.000 euros.



Recordamos que el primer premio de la Lotería de Navidad, 'El Gordo', es de 400.000 euros al décimo. El segundo premio es de 125.000 euros al décimo y el tercero reparte 50.000 euros al décimo. Después llegan los cuartos premios, agraciados con 20.000 euros cada uno y, finalmente, los quintos premios, los cuales reciben 6.000 euros de premio al boleto. Después hay otra serie de premios menores y las conocidas 'aproximaciones'.



Volviendo a la parte de Hacienda, como decíamos, los premios de importe inferior o igual a 40.000 euros no estarán sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías, tras los nuevos límites que fijó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018, por lo que si nos toca esta cantidad o menos cobraremos el premio íntegro.



En cambio, los que resulten agraciados con premios superiores a esos 40.000 euros, sí tendrán que pasar por caja, concretamente tendrán que abonar un 20% en impuestos. Eso sí, los primeros 40.000 euros del premio ganado seguirán en todo caso exentos de impuestos. Teniendo en cuenta lo anterior, en el sorteo de Navidad solo tendrán que tributar el gordo y los segundos y terceros, ya que ni los cuartos ni los quintos superan el umbral exento.







Retenciones de los premios de la Lotería

¿Cómo se declaran los premio de Lotería de Navida?

: si nos toca el 'Gordo' (400.000€), quedarán exentos de impuestos 40.000€, y de la diferencia (360.000€) se calcula el 20% que se llevará Hacienda. Así, el Estado se lleva 72.000€ y el premiado se queda con 328.000€.: Se gravarán solo 85.000 euros, quedando 17.000 euros para Hacienda y 108.000 euros para el premiado.: Con 50.000 euros por décimo quedarían 2.000 euros para Hacienda y 48.000 euros para el ganador.: Todos por debajo de los 40.000 euros, quedarán exentos.En cualquier caso, Haciendade lo que ingresa cada año por las retenciones que efectúa en los premios de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, desde donde se realiza directamente la retención en el momento del cobro, por lo que los afortunados recibirán el importe con el impuesto ya descontado.

De ahí que, por otra parte, los premios de la Lotería de Navidad no tengan ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes solo tendrán que añadir en su Declaración de la Renta los posibles rendimientos que el dinero conseguido les pudiera generar, como por ejemplo los intereses bancarios.

De cualquier forma, Gestha aclara que a los premiados no les afectará a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base general del IRPF, ni en la del ahorro. Sin embargo, sí hay que tenerlo en cuenta a efectos del Impuesto sobre Patrimonio.