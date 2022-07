Busca tu número favorito para la Lotería de Navidad 2022: así puedes saber dónde se vende tu número

Begoña Ocio García

Actualizada 20-07-2022 | 11:06

Los décimos del Sorteo de la Lotería de Navidad 2022 llevan varios días a la venta, y ya hay quien se acerca a las más de 11.000 administraciones y puntos de venta oficiales de Loterías de toda España buscando uno de los números de la suerte.

Si hay algo que a todos nos gustaría es, sin duda, resultar agraciado el día de la Lotería de Navidad. Cada 22 de diciembre, este evento reúne a miles y miles de españoles frente al televisor, deseando que los niños de San Ildefonso canten el número que tienen entre las manos. Adivinar qué números de los más de 900.000 que se venden cada año va a llevarse un pellizco del Sorteo de Navidad es imposible. Ni siquiera los ‘todólogos’, protagonistas indiscutibles del ‘spot’ de este año son capaces de responder a una pregunta: ¿Qué número se llevará ‘El Gordo’ de 2022?



Números especiales para el Sorteo de Navidad

La fecha del cumpleaños de alguien especial, tu número favorito, un número elegido al azar e incluso el tan polémico número 13 puede ser acariciado por la Diosa Fortuna este 2022. La venta de décimos para este Sorteo de Navidad ya ha comenzado, y a veces, encontrar un número concreto para el día 22 de diciembre no es una tarea fácil. Si estás buscando un número del 0 al 999.999 y no sabes dónde hacerte con él, no te preocupes, nosotros te ayudamos.



Encontrar un número en concreto para la Lotería de Navidad

Localizar y elegir un décimo en especial no supone ningún problema gracias a nuestro buscador online de décimos de la Lotería de Navidad. Te contamos cómo hacerlo.

Es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es entrar en nuestro buscador. Una vez allí, encontrarás dos buscadores: uno de Lotería de Navidad y otro de Lotería del Niño. Fíjate bien en cuál de los dos estás buscando el décimo, no vaya a ser que compres para el sorteo que no quieres.

Puedes introducir el número que quieras, ya sea completo con los 6 dígitos, elegir un décimo que contenga, empiece o termine en un número en concreto y/o escogerlo por centenas.

Una vez le hayas dado a buscar, se te mostrará el décimo en cuestión y las administraciones de Loterías que lo venden. Haz click en dónde comprar el número y verás el nombre, dirección y teléfono de las administraciones expendedoras.



Nuestras recomendaciones

Te recomendamos que llames por teléfono a la administración para que te guíen en el proceso de compra. Si lo prefieres, busca la página web del punto de venta de Loterías y haz la compra online. ¡Pero ojo! Asegúrate de que has entrado en la web oficial.

Antes de realizar una compra segura de un décimo de Lotería de Navidad online, lee nuestros consejos.