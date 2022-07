Esto es lo que debes tener en cuenta cuando compras Loteria de Navidad

Begoña Ocio García

Actualizada 21-07-2022 | 12:31

El día que se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una fecha mágica que está cada año cuidadosamente apuntada con una gran ‘x’ en el calendario de todos los españoles. Se trata de un día en el que todo es posible: lo mismo podemos llevarnos ‘El Gordo’ con la fecha de nuestro cumpleaños, con el famoso número 13 o comprar miles de décimos y no llevarnos ningún pellizco de la pedrea.

Creer en la suerte es lo más importante y así nos lo demuestra la Diosa Fortuna cada año. No existe una fórmula secreta para conocer el número del boleto dorado de la Lotería de Navidad, ni siquiera una ecuación matemática que nos diga qué terminación será la más agraciada este 2022.

Desde principios de julio las administraciones y puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado se encuentran repartiendo los números que girarán dentro de los bombos del Teatro Real de Madrid. Claramente, existen varias cosas que podemos hacer para prepararnos antes de comprar uno de los números para el Sorteo de Navidad.



La probabilidad de ganar

Lo primero y, claramente, más importante que debemos hacer antes de comprar un décimo es saber que cualquier número tiene la misma posibilidad que el resto de llevarse ‘El Gordo’ el 22 de diciembre. En el momento en el que participamos, la suerte está más que echada.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad?

Lo segundo es que, para asegurarnos la participación, debemos comprar un décimo oficial y comprobar que no estamos siendo víctimas de una estafa. Hacer la compra en uno de los más de 11.000 puntos de venta oficiales tanto físicos como online nos transmitirá seguridad.



Décimos compartidos

Si compartes tu décimo con familiares o amigos, asegúrate de que todos tengáis una fotocopia de dicho décimo, en la que aparezca el nombre y DNI tanto del portador como de los demás participantes. Y el dinero que ha invertido cada uno, también.



Personaliza tu décimo

Puedes hacerte con cualquier número que te apetezca, y nuestro buscador te dirá dónde encontrarlo.

Cuidado con las fechas

Comprueba tu décimo y no lo dejes pasar. Recuerda que si resultas premiado y no acudes a cobrar tu premio en 3 meses, no tendrás derecho a él.

Otra cosa importante es saber hasta cuándo puedes comprar un décimo de Lotería de Navidad. El límite para hacerlo online son las 22:00 horas del día previo al sorteo, el 21 de diciembre. Si quieres hacerlo de manera física, el horario dependerá de cada administración.

¿Cuánto se lleva Hacienda?

Algo que a veces se nos puede olvidar es, que si ganamos un premio de más de 40.000 euros, Hacienda se lleva un 20% del mismo.