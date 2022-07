Decenas de afectados por los "premios fantasma" de la Lotería de Navidad

Begoña Ocio García

Actualizada 15-07-2022 | 11:48

Todavía quedan unos cuantos meses para que se celebre el Sorteo Extraordinario de Navidad 2022 y las administraciones de Loterías ya se encuentran vendiendo los números que pueden resultar agraciados el próximo 22 de diciembre. Los jugadores empiezan haciéndose con los décimos de la Lotería de Navidad desde los meses de verano, deseando, de esta manera, ir preparando el terreno a la Diosa Fortuna.

Pese a haber pasado más de medio año desde el anterior Sorteo de Navidad, todavía quedan muchos pensando en el pasado 22 de diciembre de 2021. Aquel día fue el comienzo de los famosos “premios fantasma” de ala Lotería de Navidad.



Los "premios fantasma" de la Lotería de Navidad

Un empresario de Rubí (Barcelona) compró 52 décimos del número 59395, cantado por los niños de San Ildefonso, pero no recibió pago alguno del premio. A raíz de esta denuncia, una mujer de Viladecans afirmó que le había ocurrido lo mismo. Cuando estos casos fueron haciéndose públicos, se fueron sumando más números en la misma situación.

Un total de 56 números de la Lotería de Navidad del año pasado afirman no haber sido pagados por la SELAE. Montserrat Massana, la empresaria de Viladecans que compró 74 décimos del 29281 en La Bruixa d’Or, en Sort, declaró en TV3 que el número fue cantado en la pedrea y que debía haber cobrado 7.400 euros. Loterías y Apuestas del Estado afirma que su boleto no aparece en la lista de premiados y que, por lo tanto, la razón de no haberle pagado nada es esa. La mujer hizo una reclamación, y no descartó llevar el caso a los tribunales.



Números que no recibieron premio pese a ser cantados en 2021



Al menos 56 números de la Lotería de Navidad del año pasado fueron cantados y no resultaron premiados, algo que prácticamente provocó la denominación de “premios fantasma”.

Muchos de los denunciantes de este caso de “premios fantasma” tiraron el décimo a la basura al creer que el número no se había llevado ningún premio en la Lotería de Navidad. Quienes no lo hicieron fueron los que escucharon, como Montserrat, cantar a los niños de San Ildefonso el mismo día del sorteo.

El caso está en manos de una abogada, y se iniciará una reclamación administrativa ante Loterías y Apuestas del Estado. Piden que la administración “asuma el error y pague los premios cantados”. No se descarta llevar el caso a los tribunales.